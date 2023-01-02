Окрім Шольца, зв'язок із Путіним підтримують й інші політики ЄС. Про це сказала представниця федерального уряду Крістіне Гоффманн.
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Чому Шольц підтримує контакт з Путіним
У Берліні не бачать, що Кремль хоче досягнути справедливого миру з Україною. Проте з Путіним країни ЄС підтримують прямий контакт задля можливих переговорів про завершення війни.
Канцлер і деякі інші політики в ЄС мають прямий контакт із президентом Путіним. Звісно, є контакти й на інших рівнях,
- сказала представниця федерального уряду Крістіне Гоффманн.
Натомість речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер уточнив, що з боку Росії немає серйозних пропозицій щодо мирних переговорів. Зокрема це підтверджується "жорстокою кампанією" з бомбардування українських міст останніми днями. Дипломат зауважив, що "такі дії Росії говорять самі за себе".
Він підкреслив, що умови майбутніх переговорів має визначати Київ, а Німеччина стоїть на боці України.
Росія не вестиме перемовини з Україною за "формулою миру"
- Під час саміту G20 президент Володимир Зеленський озвуив "формулу миру". Це умовм, яких Україна вимагає дотриматися від Росії для переговорів. Зокрема Україна вимагає звільнення всіх полонених і депортованих, виведення російських військ і припинення бойових дій, виконання Росією Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у цьому форматі перемовини з Києвом не відбуватимуться. Мовляв, Кремль буде орієнтуватися лиш на свої умови.
- Згодом глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров теж заявив, що Росія не хоче проводити перемовини на умовах України.