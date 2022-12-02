Такое мнение 24 каналу высказал политолог Валерий Дымов. Во время телефонных переговоров, которые продолжались час, Шольц обсудил с Путиным агрессивную войну России против Украины.

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Что побудило Шольца позвонить Путину

Как отметил Дымов, звоня в Москву, Олаф Шольц вряд ли ставил своей целью просто проверить, жив ли российский диктатор. Причины разговора были совсем другими.

Ответ – в самой Германии. На самом деле там желание мира, мирных переговоров или каких-то "мирных решений" доминирует над затягиванием войны,

– сказал политолог.

Как отметил Дымов, в начале полномасштабного вторжения России в Украину дозвониться в Кремль было не так-то просто. Путин отвечал на звонки только от тех, кто демонстрировал к нему определенную лояльность. Сейчас из-за военных поражений России ситуация изменилась.

В Германии хотят поскорее решить проблемы за счет Украины

Несмотря на то, что Германия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, немцы не воспринимают эту войну так остро, как украинцы. По словам Дымова, украинцы раньше тоже не слишком беспокоились о конфликтах, которые происходили в других странах. К тому же, немцы ощущают на себе экономические последствия войны.

В Германии есть большая часть людей, которые хотели бы побыстрее получить решение проблем за счет Украины. Они согласны, что сторонам нужно договариваться на определенных условиях. В частности, для того, чтобы в Германии прекратилась инфляция, которая достигла рекордных показателей с 1982 года,

– сказал Дымов.

В каждой стране есть силы, желающие переговоров Украины с Россией

Он добавил, что в каждой из европейских стран есть определенные пророссийские политические силы, которые спекулируют на возникших в Европе трудностях из-за российской агрессии против Украины. В частности, такие примеры есть в следующих странах:

Чехии;

Словакии, где могут пройти досрочные парламентские выборы;

Франции. Политолог напомнил, что во втором туре президентских выборов во Франции весной 2022 года пророссийский политик Марин Ле Пен набрала рекордные 41,5% голосов избирателей.

"Тезисы о необходимости переговоров между Украиной и Россией существуют и у избирателей, и у политических сил, и тем более у политических спекулянтов", – сказал Дымов.

Почему переговоры Шольца с Путиным не представляют угрозы

По словам политолога, трудно угадать, что именно у Олафа Шольца на уме. Впрочем, как отметил Дымов, те политики, которые хотят и дальше оставаться у политического руля страны, должны прислушиваться к настроениям своих избирателей.

Политики видят, что большинство граждан выступают за то, чтобы поддерживать Украину и осуждать Россию. Поэтому ничего страшного в таких переговорах нет,

– добавил политолог.

Валерий Дымов рассказал, зачем Шольц звонил Путину: смотрите видео

О чем Шольц говорил с Путиным: коротко