Какие результаты от разговора лидеров

В традиционном вечернем обращении к украинцам Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером сотрудничество между странами. Президент рассказал Шольцу о ракетных ударах россиян по нашей территории.

Читайте также В Берлине намекнули, что не хотят передавать Украине системы Patriot вместо Польши

Обсудили наше сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в международных учреждениях. Приоритеты понятны – защита от ракетного террора, восстановление энергетики, продовольственная безопасность. Я поблагодарил господина канцлера за поддержку,

– сказал Зеленский.

Обращение президента к украинцам: видео

На сайте Бундестага отметили, что Шольц заверил Зеленского в дальнейшей краткосрочной финансовой помощи. В частности, Берлин предоставит:

около 56 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины,

более 350 генераторов,

еще больше танков Gepard.

Это еще не все

29 ноября Германия анонсировала еще одну военную помощь для Вооруженных сил Украины. В частности, немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann подписала контракт с эстонским разработчиком Milrem Robotics. Согласно ему, в Украину поставят 14 беспилотных машин THeMIS.

Интересно Германия действительно предоставляет Украине не мало оружия, проблема только в ее риторике, – аналитик

7 TheMIS поступят в нашу страну к началу нового года, а остальные – во втором квартале 2023 года. Известно, что первая партия машин будет эвакуировать раненых с поля боя, а вторую – переоборудовать для разминирования территорий.