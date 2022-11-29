Які результати від розмови лідерів
У традиційному вечірньому зверненні до українців Зеленський повідомив, що обговорив з канцлером співпрацю між країнами. Президент розповів Шольцу про ракетні удари росіян по нашій території.
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Обговорили нашу співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних інституціях. Пріоритети зрозумілі – захист від ракетного терору, відновлення енергетики, продовольча безпека. Я подякував пану канцлеру за підтримку,
– сказав Зеленський.
Звернення президента до українців: відео
На сайті Бундестагу зазначили, що Шольц запевнив Зеленського у подальшій короткостроковій фінансовій допомозі. Зокрема, Берлін надасть:
- близько 56 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України,
- понад 350 генераторів,
- ще більше танків Gepard.
Це ще не все
29 листопада Німеччина анонсувала ще одну військову допомогу для Збройних Сил України. Зокрема, німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann підписала контракт з естонським розробником Milrem Robotics. Згідно з ним, в Україну поставлять 14 безпілотних машин THeMIS.
Цікаво Німеччина насправді надає Україні не мало зброї, проблема лише в її риториці, – аналітик
7 TheMIS надійдуть в нашу країну до початку нового року, а решта – у другому кварталі 2023 року. Відомо, що перша партія машин буде евакуйовувати поранених з поля бою, а другу – переобладнають для розмінування територій.