Які результати від розмови лідерів

У традиційному вечірньому зверненні до українців Зеленський повідомив, що обговорив з канцлером співпрацю між країнами. Президент розповів Шольцу про ракетні удари росіян по нашій території.

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Обговорили нашу співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних інституціях. Пріоритети зрозумілі – захист від ракетного терору, відновлення енергетики, продовольча безпека. Я подякував пану канцлеру за підтримку,

– сказав Зеленський.

Звернення президента до українців: відео

На сайті Бундестагу зазначили, що Шольц запевнив Зеленського у подальшій короткостроковій фінансовій допомозі. Зокрема, Берлін надасть:

близько 56 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України,

понад 350 генераторів,

ще більше танків Gepard.

Це ще не все

29 листопада Німеччина анонсувала ще одну військову допомогу для Збройних Сил України. Зокрема, німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann підписала контракт з естонським розробником Milrem Robotics. Згідно з ним, в Україну поставлять 14 безпілотних машин THeMIS.

Цікаво Німеччина насправді надає Україні не мало зброї, проблема лише в її риториці, – аналітик

7 TheMIS надійдуть в нашу країну до початку нового року, а решта – у другому кварталі 2023 року. Відомо, що перша партія машин буде евакуйовувати поранених з поля бою, а другу – переобладнають для розмінування територій.