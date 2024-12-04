Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Stern. Свое заявление Шольц сделал во время правительственных слушаний в Бундестаге 4 декабря.

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Что Олаф Шольц говорит о переговорах с Украиной

По словам канцлера Германии, его целью является разработка вместе с Украиной концепции того, как война может закончиться. Шольц отметил, что главным фактором для него являются соображения самой Украины и то, "чтобы решения не принимались через голову Украины".

Важно обсудить прямо сейчас, до этой зимы, какие планы имеет Украина,

– подчеркнул политик.

Шольц также заявил, что Украина должна знать, "что мы продолжаем ее поддерживать и что она может положиться на Германию". Однако, по его словам, важно сохранять хладнокровие, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, особенно войны НАТО и России.

Отмечается, что из-за этого правительство не допустит, чтобы "опасное оружие", которое поставляет Германия, применялось для ударов вглубь России.

К слову, Олаф Шольц также исключил возможность отправки немецких солдат в Украину во время горячей фазы войны. Немецкий канцлер подчеркнул, что обсуждать этот вопрос пока рано.