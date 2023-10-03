Об этом Шольц заявил во время диалога с гражданами в Гамбурге, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы война в Украине завершилась.

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Шольц призвал завершить войну на украинских условиях

По словам канцлера, Путин должен понять, что нельзя вести войну ради своих имперских амбиций и мир должен давить в этом российского президента.

Я сделаю все для того, чтобы мы значительно усилили давление, и российский президент в конце концов понял, что он не может просто сказать: "Я буду продолжать пока не достигну своей цели, несмотря на то, сколько это обойдется жизням, в частности, собственным солдатам",

– сказал Шольц.

Он считает, что война в Украине должна быть завершена, а наше государство должно сохранить свою целостность и независимость. Для этого партнеры запустили множество процессов.

Шольц подчеркнул, что Путин радостно взял в руки карту Европы, перо, нарисовал бы линию и сказал: "Это – ваше, это – наше", – только тогда был бы доволен. Но канцлер подчеркнул, что так не может быть правильным.

Он добавил, что множество разрушений и погибших в Украине абсолютно не интересуют Путина.

"Путина все это не интересует, ведь где-то в учебниках истории впоследствии должно быть написано: он сделал свое государство большим", – подчеркнул Шольц.

Шольц рассказал об одном из страхов Путина

Недавно Олаф Шольц заявил, что президент России боится смены своего режима. Он убежден, что "это наш план".

В то же время Шольц отметил, что Путину придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз.