Шольц прокомментировал отказ Украины от визита Штайнмайера
Канцлер Германии Шольц озадачен отказом Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
О постоянной связи с Зеленским
В то же время, сам Шольц не собирается ехать в Киев. Однако рассказал, что часто звонит по телефону президенту Владимиру Зеленскому.
Внимание В ближайшее время Шольца в Украине не стоит ожидать: политолог назвал причину
Вряд ли найдется глава государства или правительство, которое имело бы такой интенсивный контакт со мной,
– сказал Олаф Шольц.
Шольц озадачен
Он отметил, что решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера сбило его с толку.
Было бы хорошо принять его,
– добавил Шольц и отказался от дальнейших комментариев.
Что этому предшествовало
Украина отклонила визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев, но пригласила канцлера Олафа Шольца.
В правительстве отметили, что нам не нужны символические визиты.
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