Шольц прокомментировал отказ Украины от визита Штайнмайера

Канцлер Германии Шольц озадачен отказом Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

О постоянной связи с Зеленским

В то же время, сам Шольц не собирается ехать в Киев. Однако рассказал, что часто звонит по телефону президенту Владимиру Зеленскому.

Внимание В ближайшее время Шольца в Украине не стоит ожидать: политолог назвал причину

Вряд ли найдется глава государства или правительство, которое имело бы такой интенсивный контакт со мной,

– сказал Олаф Шольц.

Шольц озадачен

Он отметил, что решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера сбило его с толку.

Было бы хорошо принять его,

– добавил Шольц и отказался от дальнейших комментариев.

Что этому предшествовало

Украина отклонила визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев, но пригласила канцлера Олафа Шольца.

В правительстве отметили, что нам не нужны символические визиты.

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