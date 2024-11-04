4 ноября генсек НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Берлине. Во время пресс-конференции оба политика говорили об Украине, передает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Шольц предлагает "альтернативу" вступлению Украины в НАТО

Олаф Шольц заявил, что пока не видит предпосылок для принятия новых решений относительно членства Украины в НАТО. По мнению канцлера, пока достаточно декларации, принятой на саммите в Вашингтоне, в которой было единогласно согласовано, что будущее Украины в Альянсе. В то же время Шольц считает, что для приглашения нашей страны в НАТО время не пришло.

Канцлер подчеркнул, что сейчас самое главное – позаботиться о том, чтобы у Киева не закончилось вооружение.

Главный политический репортер в Европе американского издания Politico Ганс ван дер Бершард сообщил, что на встрече с Рютте Шольц прямо выступил против Украины в НАТО.

Канцлер хочет, чтобы Украина по примеру Финляндии в прошлом согласилась на "нейтральный статус". Такая идея прозвучала на фоне разговоров в Берлине о создании "контактной группы" вместе с Китаем, Индией и Бразилией для переговоров о мирном решении с Россией. Если бы Украине предоставили перспективы членства в НАТО, то это сделало бы такие мирные переговоры невозможными, отметил обозреватель Politico.

Обратите внимание! Финляндия в 2023 году стала членом НАТО. Страна отказалась от нейтралитета, который длился несколько десятилетий, после вторжения России в Украину.

Также Бершард говорит, что посол Финляндии в Берлине Кай Зауэр выступает против этой идеи.