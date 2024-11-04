4 листопада генсек НАТО Марк Рютте і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися у Берліні. Під час пресконференції обидва політики говорили про Україну, передає 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Шольц пропонує "альтернативу" вступу України в НАТО

Олаф Шольц заявив, що наразі не бачить передумов для ухвалення нових рішень щодо членства України в НАТО. На думку канцлера, поки достатньо декларації, ухваленої на саміті у Вашингтоні, в якій було одноголосно погоджено, що майбутнє України в Альянсі. Водночас Шольц вважає, що для запрошення нашої країни в НАТО час не настав.

Канцлер підкреслив, що зараз найголовніше – подбати про те, щоб у Києва не закінчилося озброєння.

Головний політичний репортер у Європі американського видання Politico Ганс ван дер Бершард повідомив, що на зустрічі із Рютте Шольц прямо виступив проти України в НАТО.

Канцлер хоче, аби Україна за прикладом Фінляндії у минулому погодилася на "нейтральний статус". Така ідея прозвучала на тлі розмов у Берліні про створення "контактної групи" разом з Китаєм, Індією та Бразилією для переговорів про мирне рішення з Росією. Якби Україні надали перспективи членства в НАТО, то це зробило б такі мирні переговори неможливими, зазначив оглядач Politico.

Зверніть увагу! Фінляндія у 2023 році стала членом НАТО. Країна відмовилась від нейтралітету, який тривав кілька десятиліть, після вторгнення Росії в Україну.

Також Бершард каже, що посол Фінляндії в Берліні Кай Зауер виступає проти цієї ідеї.