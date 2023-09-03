Представительница немецкого канцлера заявила, что 65-летний Шольц упал во время пробежки и получил кровоподтеки на лице. Она подтвердила предварительные сообщения немецких СМИ о травме Шольца.

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Шольц пропустит мероприятие своей партии

В связи с травмой Шольц отменил запланированное на воскресенье предвыборное выступление в южно-центральной земле Гессен.

К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье (3 сентября – 24 Канал) из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом,

– заявила представительница немецкого канцлера.

3 сентября Шольца ожидали в Бад-Гомбурге, где ему предстояло провести агитацию за кандидатов, баллотирующихся от его Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в парламент земли Гессен 8 октября.

Главная кандидатка от Гессена Нэнси Фезер, министер внутренних дел, которая хотела бы стать премьер-министром земли, начнет свою кампанию, как и планировалось.

Сообщается, что в Гессене находится финансовая столица Германии, Франкфурт-на-Майне с населением более 6 миллионов. Это делает эту землю важным электоральным центром СДПГ.

Ожидается, что министр обороны Борис Писториус также примет участие в воскресном старте кампании.

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