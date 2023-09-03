Представниця німецького канцлера заявила, що 65-річний Шольц впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі. Вона підтвердила попередні повідомлення німецьких ЗМІ про травму Шольца.

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Шольц пропустить захід своєї партії

У зв'язку з травмою Шольц скасував запланований на неділю передвиборчий виступ у південно-центральній землі Гессен.

На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі (3 вересня – 24 Канал) через невеликий нещасний випадок під час занять спортом,

– заявила представниця німецького канцлера.

3 вересня Шольца очікували в Бад-Гомбурзі, де він мав допомогти провести агітацію за кандидатів, які балотуються від його Соціал-демократичної партії (СДПН) на виборах до парламенту землі Гессен 8 жовтня.

Головна кандидатка від Гессену Ненсі Фезер, міністерка внутрішніх справ, яка хотіла б стати прем'єр-міністром землі, розпочне свою кампанію, як і планувалося.

Повідомляється, що в Гессені розташована фінансова столиця Німеччини, Франкфурт-на-Майні з населенням понад 6 мільйонів. Це робить цю землю важливим електоральним центром для СДПН.

Очікується, що міністр оборони Борис Пісторіус також візьме участь у недільному старті кампанії.

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