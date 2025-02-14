Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию DPA, которую цитирует Zeit Online. В видеоподкасте политик заявил, что хочет снова быть "абсолютно нормальным гражданином".

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Что известно о заявлении Шольца

После окончания своего канцлерства Шольц не хочет заниматься другой деятельностью.

Когда его спросили о бывшем канцлере Герхарде Шредере, который после завершения своего канцлерства устроился на другую работу, Шольц ответил: "Я думаю, что об этом не может быть и речи для меня, и для всех остальных тоже".

К слову, тогда Шредер как лоббист присоединился к компаниям, владеющим большинством акций газопровода "Северный поток".

Напомним, ранее немецкое агентство сообщало, что экс-канцлер Германии обратился за медицинской помощью. Личный врач Шредера поставил ему диагноз "сильный синдром выгорания с типичными признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии", а также отметил "пониженную эмоциональную устойчивость" ментального здоровья.