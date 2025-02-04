Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал DPA, который цитирует издание Handelsblatt.
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Что известно о состоянии здоровья Шредера
По данным немецкого агентства, личный врач Герхарда Шредера поставил ему диагноз "сильный синдром выгорания с типичными признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии".
Медик также отметил "пониженную эмоциональную устойчивость" ментального здоровья экс-канцлера Германии.
После этого Шредер по совету врача обратился за медицинской помощью в одну из больниц.
Адвокат Шредера Ханс-Петер Хубер подтвердил эти факты журналистам. От имени семьи он попросил общественность уважать частную жизнь Шредера.
Стоит отметить, что спекуляции на теме здоровья 80-летнего Герхарда Шредера возникли после того, как он отменил свое участие в работе парламентской комиссии Шверина по расследованию строительства газопровода "Северный поток-2" в середине января 2025 года. В частности, экс-канцлер Германии должен был дать свои показания по этому газопроводу.
В то же время врач Шредера написал в заявлении, что Шредер "ни сейчас, ни в обозримом будущем не в состоянии справиться с физическим и психологическим стрессом длительного – особенно публичного – допроса в следственном комитете". По мнению медика, этот допрос "еще больше ухудшит здоровье пациента и, в худшем случае, приведет к его нормальному функционированию".
Чем известен Герхард Шредер
- Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год, а после отставки возглавил совет директоров оператора проекта "Северный поток".
- С сентября 2017-го по май 2022 года Герхард Шредер был председателем совета директоров "Роснефти". Он также известен, как близкий друг российского диктатора Владимира Путина.
- Экс-канцлер Германии также рассказывал, что Украина его якобы приглашала стать "посредником" с российскими властями. Шредер также заявлял, что, мол, США сорвали "мирные переговоры" между Украиной и Россией.