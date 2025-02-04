Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал DPA, который цитирует издание Handelsblatt.

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Что известно о состоянии здоровья Шредера

По данным немецкого агентства, личный врач Герхарда Шредера поставил ему диагноз "сильный синдром выгорания с типичными признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии".

Медик также отметил "пониженную эмоциональную устойчивость" ментального здоровья экс-канцлера Германии.

После этого Шредер по совету врача обратился за медицинской помощью в одну из больниц.

Адвокат Шредера Ханс-Петер Хубер подтвердил эти факты журналистам. От имени семьи он попросил общественность уважать частную жизнь Шредера.

Стоит отметить, что спекуляции на теме здоровья 80-летнего Герхарда Шредера возникли после того, как он отменил свое участие в работе парламентской комиссии Шверина по расследованию строительства газопровода "Северный поток-2" в середине января 2025 года. В частности, экс-канцлер Германии должен был дать свои показания по этому газопроводу.

В то же время врач Шредера написал в заявлении, что Шредер "ни сейчас, ни в обозримом будущем не в состоянии справиться с физическим и психологическим стрессом длительного – особенно публичного – допроса в следственном комитете". По мнению медика, этот допрос "еще больше ухудшит здоровье пациента и, в худшем случае, приведет к его нормальному функционированию".

Чем известен Герхард Шредер