Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал DPA, який цитує видання Handelsblatt.

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Що відомо про стан здоров'я Шредера

За даними німецького агентства, особистий лікар Герхарда Шредера поставив йому діагноз "сильний синдром вигорання з типовими ознаками глибокого виснаження та гострої нестачі енергії".

Медик також відзначив "знижену емоційну стійкість" ментального здоров'я ексканцлера Німеччини.

Після цього Шредер за порадою лікаря звернувся за медичною допомогою до однієї з лікарень.

Адвокат Шредера Ханс-Петер Хубер підтвердив ці факти журналістам. Від імені родини він попросив громадськість поважати приватне життя Шредера.

Варто зазначити, що спекуляції на темі здоров'я 80-річного Герхарда Шредера виникли після того, як він скасував свою участь у роботі парламентської комісії Шверина з розслідування будівництва газопроводу "Північний потік-2" в середині січня 2025 року. Зокрема, ексканцлер Німеччини мав дати свої свідчення щодо цього газопроводу.

Водночас лікар Шредера написав у заяві, що Шредер "ні зараз, ні в осяжному майбутньому не в змозі впоратися з фізичним і психологічним стресом тривалого – особливо публічного – допиту в слідчому комітеті". На думку медика, цей допит "ще більше погіршить здоров'я пацієнта і, в гіршому випадку, призведе до його нормального функціонування".

Чим відомий Герхард Шредер