Разговор был подобен предыдущим, происходившим после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZDF.

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Каким был разговор Шольца с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал журналистам о своем разговоре с Путиным. По его словам, этот разговор был не из приятных.

"Это было ответственно и необходимо. Как вы знаете, я встречался с ним перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко дал понять, что все, что он позже представил как причины войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним по телефону снова и снова до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. На этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", – заявил Шольц.

Шольц также отметил, что некоторые надеются на быстрое достижение мира благодаря простому телефонному звонку. Однако, по его словам, это иллюзия. Путин не сошел со своих позиций ни на шаг.

Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я также должен повторить свои. То есть, Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска,

– добавил Шольц.

Напомним, как предполагают аналитики, Путин был рад звонку от Шольца, поскольку понимает его слабости из-за своего опыта в Германии.