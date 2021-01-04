В Шотландии из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 введут полный локдаун. Карантинные ограничения будут действовать в течение месяца.

Новый закон на территории страны начнет действовать с 5 января 2021 года. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает The Guardian.

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В частности, из-за ограничений в Шотландии люди должны оставаться дома и работать дистанционно, если есть такая возможность.

Ситуация является чрезвычайно серьезной,

– заявила первый министр страны.

Что запретят в стране

На территории Шотландии запретят собираться на свежем воздухе. Местным жителям разрешили встречаться лишь с одним человеком из другого домохозяйства.

Также в Шотландии закроют церкви и другие места поклонения. В то же время школы в основном будут работать дистанционно. Такие ограничения будут действовать минимум до начала февраля 2021 года.

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Стерджен также рассказала, что в течение суток 3 января в Шотландии зарегистрировали еще 1 950 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, 15% анализов оказались положительными. По мнению первого министра, это является свидетельством "серьезности ситуации".

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Шотландии зафиксировали более 135 тысяч случаев инфицирования. По состоянию на 4 января 2021 года от коронавируса в стране уже умерли 4 578 человек.