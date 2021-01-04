У Шотландії через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 введуть повний локдаун. Карантинні обмеженя будуть чинними протягом місяця.

Новий закон на території країни почне діяти з 5 січня 2021 року. Про це заявила перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє The Guardian.

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Зокрема, через обмеження в Шотландії люди повинні залишатися вдома та працювати дистанційно, якщо є така можливість.

Ситуація є надзвичайно серйозною,

– заявила перша міністерка країни.

Що заборонять в країні

На території Шотландії заборонять збиратися на свіжому повітрі. Місцевим жителям дозволили зустрічатися лише з однією людиною з іншого домогосподарства.

Також у Шотландії закриють церкви та інші місця поклоніння. Водночас школи здебільшого працюватимуть дистанційно. Такі обмеження діятимуть щонайменше до початку лютого 2021 року.

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Стерджен також розповіла, що впродовж доби 3 січня в Шотландії зареєстрували ще 1 950 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, 15% аналізів виявилися позитивними. На думку першої міністерки, це є свідченням "серйозності ситуації".

Довідка. Від початку пандемії COVID-19 в Шотландії зафіксували понад 135 тисяч випадків інфікування. Станом на 4 січня 2021 року від коронавірусу в країні вже померли 4 578 осіб.