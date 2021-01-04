Ресторани Франції не відчинять свої двері 20 січня і залишатимуться закритими ще кілька тижнів. Уряд вже схвалив таке рішення і дата відкриття, обіцяна президентом Еммануелем Макроном ще в кінці листопада, перенесена.

Буде офіційна заява уряду

Найближчими днями прем'єр-міністр Жан Кастекс зробить офіційну заяву під час пресконференції. Про це повідомляє телеканал RTL з посиланням на джерела в уряді.

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Це буде не 20 січня,

– мовиться у повідомленні.

Рестораторам допомагатимуть й надалі

Канал зазначає, що уряд схвалив таке рішення, попри труднощі у цьому секторі впродовж багатьох місяців.

Наразі власникам ресторанів залишається невеличка втіха – уряд оголосить, що допомога для підприємців буде надаватися до тих пір, доки це необхідно.

Водночас нової дати, коли французьким рестораторам дозволять працювати, ЗМІ не називають.