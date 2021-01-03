Щороку у Франції викрадають 300 тисяч велосипедів. Для того, щоб зупинити масову крадіжку, влада Франції вирішила запровадити обов'язкову реєстрацію нових велосипедів.

Закон набув чинності 1 січня. Про це повідомляє BFMTV. Важливо Екстрена посадка через новорічну мішуру: у Колумбії літак заплутався у прикрасах – відео Що відомо про нові правила З 1 січня всі нові велосипеди повинні мати "унікальний номер", який вносять до єдиної електронної бази. Після купівлі велосипеда дані в базу мають вносити власники транспорту.

повинні мати "унікальний номер", який вносять до єдиної електронної бази. Після купівлі велосипеда дані в базу мають вносити власники транспорту. Продавці нових велосипедів установлюватимуть спеціальну наліпку з реєстраційним номером із 10 цифр і QR-кодом, інформація з якого буде заноситися в національну базу даних. До бази матимуть доступ правоохоронці, муніципальні службовці та оператори велопарковок.

з реєстраційним номером із 10 цифр і QR-кодом, інформація з якого буде заноситися в національну базу даних. До бази матимуть доступ правоохоронці, муніципальні службовці та оператори велопарковок. Якщо власник велосипеда вирішить продати свій транспорт , він має повідомити про це магазин, у якому реєстрував велосипед. Тоді там мають змінити інформацію про власника в базі.

, він має повідомити про це магазин, у якому реєстрував велосипед. Тоді там мають змінити інформацію про власника в базі. Також власник велосипеда повинен повідомляти магазин про викрадення чи знищення транспорту впродовж двох тижнів після інциденту. Цю інформацію мають оновлювати в базі. Зверніть увагу! З 1 липня 2021 року обов'язковою стане реєстрація вживаних велосипедів. Водночас не потрібно вносити в базу дитячі велосипеди, у яких діаметр коліс до 40,64 сантиметра. Зауважимо, що послуга реєстрації велосипедів не є безкоштовною. Власник нового велосипеду має сплатити за наліпку з номером 15 – 30 євро. Що відомо про боротьбу з крадіжками у Франції За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, щороку в країні викрадають 300 тисяч велосипедів , лише 100 тисяч знаходять і тільки 7 тисяч повертають власникам.

, лише 100 тисяч знаходять і тільки 7 тисяч повертають власникам. Влада сподівається, що реєстрація велосипедів запобігатиме їх викраденню. А якщо крадіжка все-таки станеться, транспорт буде легше знайти.