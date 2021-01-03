Ежегодно во Франции похищают 300 тысяч велосипедов. Для того, чтобы остановить массовую кражу, власти Франции решили ввести обязательную регистрацию новых велосипедов.

Закон вступил в силу 1 января. Об этом сообщает BFMTV. Важно Экстренная посадка из-за новогодней мишуры: в Колумбии самолет запутался в украшениях – видео Что известно о новых правилах С 1 января все новые велосипеды должны иметь "уникальный номер", который вносят в единую электронную базу. После покупки велосипеда данные в базу должны вносить владельцы транспорта.

должны иметь "уникальный номер", который вносят в единую электронную базу. После покупки велосипеда данные в базу должны вносить владельцы транспорта. Продавцы новых велосипедов будут устанавливать специальную наклейку с номером из 10 цифр и QR-кодом, информация из которого будет заноситься в национальную базу данных. В базу будут иметь доступ правоохранители, муниципальные служащие и операторы велопарковок.

с номером из 10 цифр и QR-кодом, информация из которого будет заноситься в национальную базу данных. В базу будут иметь доступ правоохранители, муниципальные служащие и операторы велопарковок. Если владелец велосипеда решит продать свой транспорт, он должен сообщить об этом магазин, в котором регистрировал велосипед. Тогда там должны изменить информацию о владельце в базе.

он должен сообщить об этом магазин, в котором регистрировал велосипед. Тогда там должны изменить информацию о владельце в базе. Также владелец велосипеда должен сообщать магазин о похищении или уничтожении транспорта в течение двух недель после инцидента. Эту информацию должны обновлять в базе. Обратите внимание! С 1 июля 2021 года обязательной станет регистрация применяемых велосипедов. В то же время не нужно вносить в базу детские велосипеды, у которых диаметр колес до 40,64 сантиметра. Заметим, что услуга регистрации велосипедов не является бесплатной. Владелец нового велосипеда должен заплатить за наклейку с номером 15 – 30 евро. Что известно о борьбе с кражами во Франции По данным Министерства внутренних дел Франции, ежегодно в стране похищают 300 тысяч велосипедов, только 100 тысяч находят и только 7 000 возвращают владельцам.

только 100 тысяч находят и только 7 000 возвращают владельцам. Власти надеются, что регистрация велосипедов предотвратит их похищение. А если кража все-таки произойдет, транспорт будет легче найти.