Рестораны Франции не откроют свои двери 20 января и будут оставаться закрытыми еще несколько недель. Правительство уже одобрило такое решение и дата открытия, обещанная президентом Эммануэлем Макроном еще в конце ноября, перенесена.

Будет официальное заявление правительства

В ближайшие дни премьер-министр Жан Кастекс сделает официальное заявление во время пресс конференции. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на источники в правительстве.

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Это будет не 20 января,

– говорится в сообщении.

Рестораторам будут и впредь помогать

Канал отмечает, что правительство одобрило такое решение, несмотря на трудности в этом секторе на протяжении многих месяцев.

Сейчас владельцам ресторанов остается небольшая радость – правительство объявит, что помощь для предпринимателей будет предоставляться до тех пор, пока это необходимо.

В то же время новой даты, когда французским рестораторам позволят работать, СМИ не называют.

Обратите внимание! Со 2 января в некоторых регионах Франции усилили карантин. В частности, комендантский час усиливают в 15 департаментах, где уровень распространения коронавируса высокий. Ранее комендантский час по всей стране действовал с 20:00. Подробнее – читайте по ссылке.