Рестораны Франции не заработают 20 января, как обещал Макрон: с чем это связано
Рестораны Франции не откроют свои двери 20 января и будут оставаться закрытыми еще несколько недель. Правительство уже одобрило такое решение и дата открытия, обещанная президентом Эммануэлем Макроном еще в конце ноября, перенесена.
Будет официальное заявление правительства
В ближайшие дни премьер-министр Жан Кастекс сделает официальное заявление во время пресс конференции. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на источники в правительстве.
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Это будет не 20 января,
– говорится в сообщении.
Рестораторам будут и впредь помогать
- Канал отмечает, что правительство одобрило такое решение, несмотря на трудности в этом секторе на протяжении многих месяцев.
- Сейчас владельцам ресторанов остается небольшая радость – правительство объявит, что помощь для предпринимателей будет предоставляться до тех пор, пока это необходимо.
- В то же время новой даты, когда французским рестораторам позволят работать, СМИ не называют.
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