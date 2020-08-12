На северо-востоке Шотландии близ города Стонхейвен пассажирский поезд сошел с рельсов. Сразу после аварии он загорелся. Причиной ужасного инцидента могли стать сильные ночные ливни в регионе.

Что известно об аварии поезда в Шотландии

Авария произошла утром 12 августа. Об этом сообщает The Guardian.

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На место сразу приехали более 10 карет "скорой" и другая спасательная техника, в том числе и вертолет. По предварительным данным, есть пострадавшие среди пассажиров, однако эта информация еще проверяется.

Видео аварии обнародовал в твиттере ведущий и спортивный репортер Крис Харви. На обнародованных видеозаписях видно, как огромные клубы дыма поднимаются высоко в небо. Их видно даже несколько сотен метров от места трагедии.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

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Шотландский депутат Эндрю Боуи заявил, что из-за ночной непогоды местная река Каррон вышла из берегов.

Никто из нас не ожидал, что случится такое серьезное событие, как крушение поезда. Но это показывает, насколько разрушительной может быть стихия,

– отметил он.