На північному сході Шотландії поблизу міста Стонхейвен пасажирський поїзд зійшов з рейок. Одразу після аварії він загорівся. Причиною жахливого інциденту могли стати сильні нічні зливи у регіоні.

Що відомо про аварію поїзда у Шотландії

Аварія трапилася зранку 12 серпня. Про це повідомляє The Guardian.

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На місце одразу приїхало понад 10 карет "швидкої" та інша рятувальна техніка, зокрема і вертоліт. За попередніми даними, є постраждалі серед пасажирів, однак ця інформація ще перевіряється.

Відео аварії оприлюднив у твіттері ведучий та спортивний репортер Кріс Гарві. На оприлюднених відеозаписах видно, як величезні клуби диму підіймаються високо у небо. Їх видно навіть кілька сотень метрів від місця трагедії.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

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Шотландський депутат Ендрю Боуї заявив, що через нічну негоду місцева річка Каррон вийшла з берегів.

Ніхто з нас не чекав, що трапиться така серйозна подія, як аварія потягу. Але це показує, наскільки руйнівною може бути стихія,

– зазначив він.