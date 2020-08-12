У Шотландії пасажирський поїзд зійшов з рейок і загорівся: моторошне відео
На північному сході Шотландії поблизу міста Стонхейвен пасажирський поїзд зійшов з рейок. Одразу після аварії він загорівся. Причиною жахливого інциденту могли стати сильні нічні зливи у регіоні.
Що відомо про аварію поїзда у Шотландії
Аварія трапилася зранку 12 серпня. Про це повідомляє The Guardian.
Важливо На мості у Києві у маршрутки відлетіло колесо і побило машини – відео
На місце одразу приїхало понад 10 карет "швидкої" та інша рятувальна техніка, зокрема і вертоліт. За попередніми даними, є постраждалі серед пасажирів, однак ця інформація ще перевіряється.
Відео аварії оприлюднив у твіттері ведучий та спортивний репортер Кріс Гарві. На оприлюднених відеозаписах видно, як величезні клуби диму підіймаються високо у небо. Їх видно навіть кілька сотень метрів від місця трагедії.
Актуально Моторошна ДТП біля Львова: багато постраждалих, серед них дитина – фото, відео 18+
Шотландський депутат Ендрю Боуї заявив, що через нічну негоду місцева річка Каррон вийшла з берегів.
Ніхто з нас не чекав, що трапиться така серйозна подія, як аварія потягу. Але це показує, наскільки руйнівною може бути стихія,
– зазначив він.