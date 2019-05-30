Шотландия может провести референдум о независимости: при каких условиях

Референдум о выходе из состава Великобритании проведут в том случае, если Великобритания все же выйдет из Европейского союза.

Шотландское правительство обнародовало законопроект, который допускает проведение второго референдума о независимости страны от Великобритании, отметили в The Guardian.

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Согласно документу, референдум по выходу Шотландии из Великобритании может произойти до 2021 года.

Голосование позволит жителям страны сделать выбор между тем, чтобы быть европейской нацией или государством, которому навязали Brexit,

– отметила глава правительства Никола Стерджен.

В 2014 году страны проголосовали против выхода из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии – такое решение поддержали 55,3% граждан.

Отметим, что большинство шотландцев на референдуме о Brexit высказались против. Поэтому, несмотря на решение британцев Шотландия будет искать варианты для сохранения членства в ЕС.

Что известно о Brexit?Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения относительно Brexit сроки перенесли на 31 октября. Очередное и, вероятно, последнее голосование в парламенте запланировано на июнь.



Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.