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      Шотландия может провести референдум о независимости: при каких условиях

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      Шотландия является частью Великобритании
      Шотландия является частью Великобритании / Фото из открытых источников

      Референдум о выходе из состава Великобритании проведут в том случае, если Великобритания все же выйдет из Европейского союза.

      Шотландское правительство обнародовало законопроект, который допускает проведение второго референдума о независимости страны от Великобритании, отметили в The Guardian.

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      Согласно документу, референдум по выходу Шотландии из Великобритании может произойти до 2021 года.

      Голосование позволит жителям страны сделать выбор между тем, чтобы быть европейской нацией или государством, которому навязали Brexit,
       отметила глава правительства Никола Стерджен.

      В 2014 году страны проголосовали против выхода из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии – такое решение поддержали 55,3% граждан.

      Отметим, что большинство шотландцев на референдуме о Brexit высказались против. Поэтому, несмотря на решение британцев Шотландия будет искать варианты для сохранения членства в ЕС.

      Что известно о Brexit?Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения относительно Brexit сроки перенесли на 31 октября. Очередное и, вероятно, последнее голосование в парламенте запланировано на июнь.

      Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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