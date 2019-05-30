Шотландія може знову провести референдум про незалежність: за яких умов

Референдум про вихід зі складу Великобританії проведуть у тому випадку, якщо Сполучене королівство все ж таки вийде з Європейського союзу.

Шотландський уряд оприлюднив законопроект, який допускає проведення другого референдуму про незалежність країни від Великобританії, зазначили у The Guardian.

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Згідно з документом, референдум щодо виходу Шотландії з Великобританії може відбутися до 2021 року.

Голосування дасть жителям країни змогу зробити вибір між тим, щоб бути європейською нацією або державою, якій нав'язали Brexit,

– наголосила голова уряду Нікола Стерджен.

У 2014 році країни проголосували проти виходу зі Сполученого королівства Великобританії й Північної Ірландії – таке рішення підтримали 55,3% громадян.

Зазначимо, що більшість шотландців на референдумі щодо Brexit висловилися проти. Тож попри рішення британців Шотландія шукатиме варіанти для збереження членства у ЄС.

Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня. Чергове і, ймовірно, останнє голосування в парламенті заплановано на червень.



Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.