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      Шотландия проведет новый референдум о независимости от Великобритании: известна причина

      7 Читати новину українською
      Никола Стерджен / AP

      Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что высокие результаты партии на британских выборах убедили ее провести новый референдум о независимости.

      По ее мнению, результаты парламентских выборов в Великобритании четко показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС. Об этом сообщает британская газета The Independent.

      По теме: Результаты парламентских выборов в Великобритании: победила партия Джонсона

      Стерджен добавила, что выход Шотландии из ЕС приведет к "гонке на выживание" в таких вопросах, как защита окружающей среды и права рабочих. По ее словам, "будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев".

      Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. При этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будущем Шотландии должны решать именно ее жители.

      Все 650 депутатов Палаты общин в Великобритании избираются в одномандатных округах в один тур. Для победы хватает преимущества хотя бы в 1 голос.

      Что известно о выборах в Великобритании? Консервативная партия премьера Великобритании Бориса Джонсона по результатам выборов получила большинство в британском парламенте. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что не поведет партию на следующие выборы.

      Премьер-министр Британии Борис Джонсон инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных проволочек с выходом из Европейского Союза.

      В случае победы он обещал провести Brexit до 1 января 2020 года.

      Заметим, что во время референдума в 2014 году 55% шотландцев высказались против провозглашения независимости региона. Шотландские националисты утверждают, что британский референдум 2016 года в пользу Brexit означает, что необходим еще один референдум о независимости Шотландии, потому что 62% шотландцев проголосовали за дальнейшее членство Великобритании в ЕС.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Шотландия Великобритания Brexit
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