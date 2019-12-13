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      Шотландія проведе новий референдум про незалежність від Великої Британії: відома причина

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      Нікола Стерджен / AP

      Перший міністр Шотландії і лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен заявила, що високі результати партії на британських виборах переконали її провести новий референдум про незалежність.

      На її думку, результати парламентських виборів у Великій Британії чітко показали, що шотландці не хочуть виходити з ЄС. Про це повідомляє британська газета The Independent.

      До теми: Результати парламентських виборів у Великій Британії: перемогла партія Джонсона

      Стерджен додала, що вихід Шотландії з ЄС призведе до "гонки на виживання" у таких питаннях, як захист навколишнього середовища і права робітників. За її словами, "майбутнє Шотландії має бути в руках шотландців".

      Стерджен запевнила, що усвідомлює, що не всі, хто віддав за неї голоси, хочуть незалежності від Великобританії. При цьому, вона наголосила, що в будь-якому випадку питання про майбутнє Шотландії повинні вирішувати саме її жителі.

      Всі 650 депутатів Палати громад у Великій Британії обираються в одномандатних округах в один тур. Для перемоги вистачає переваги хоча б в 1 голос.

      Що відомо про вибори у Великій Британії?Консервативна партія прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона за результатами виборів отримала більшість у британському парламенті. Лідер лейбористів Джеремі Корбін вже заявив, що не поведе партію на наступні вибори.

      Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон ініціював проведення дострокових парламентських виборів через постійні зволікання з виходом з Європейського Союзу.

      У випадку перемоги він обіцяв провести Brexit до 1 січня 2020 року.

      Зауважимо, що під час референдуму в 2014 році 55% шотландців висловилися проти проголошення незалежності регіону. Шотландські націоналісти стверджують, що британський референдум 2016 року на користь Brexit означає, що необхідний ще один референдум щодо незалежності Шотландії, бо 62% шотландців проголосували за подальше членство Великої Британії в ЄС.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Brexit Велика Британія Шотландія
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