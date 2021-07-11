Женщина нашла исторический документ во время уборки на собственном чердаке. Декларация датируется 1776 годом.

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По фантастическому стечению обстоятельств, женщина является специалисткой по редким книгам, рукописям и картам аукционного дома Lyon & Turnbull. Именно поэтому ценный документ не отправился на свалку, а был тщательно изучен.

Что известно о декларации

Оказалось, что найденный документ является одним из двух копий декларации, которую подарили в 1824 году богатому американцу и первом сенатору США Чарльзу Кэрроллу от штата Мэриленд. Он подарил копии Джону Макт-Тавишу, который женился на внучке Кэрролла – Эмили Катон.

После детальных исследований мы подтвердили, что эта копия является одной из 201, выпущенных Уильямом Стоуном. Известно, что из них осталось только 48,

– рассказала Кэти Марсден.

Как декларация оказалась на чердаке госпожи Кейт до сих пор неизвестно. Женщина даже не догадывалась, что обычная уборка может так изменить ее жизнь.

Интересно! Накануне Дня независимости США декларацию продали анонимному покупателю за 4,42 миллиона долларов.