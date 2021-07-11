Жінка знайшла історичний документ під час прибирання на власному горищі. Декларація датується 1776 роком.

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За фантастичним збігом обставин, жінка є спеціалісткою з рідкісних книг, рукописів і карт аукціонного дому Lyon & Turnbull. Саме тому цінний документ не відправився на смітник, а був ретельно вивчений.

Що відомо про декларацію

Виявилося, що знайдений документ є одним з двох копій декларації, яку подарували у 1824 році багатому американцеві й першому сенатору США Чарльзу Керролу від штату Меріленд. Він подарував копії Джону Макт-Тавішу, який одружився з внучкою Керрола – Емілі Катон.

Після детальних досліджень ми підтвердили, що ця копія є однією з 201, випущених Вільямом Стоуном. Відомо, що з них залишилося тільки 48,

– розповіла Кеті Марсден.

Як саме декларація опинилася на горищі пані Кейт досі невідомо. Жінка навіть не здогадувалася, що звичайне прибирання може так змінити її життя.

Цікаво! Напередодні Дня незалежності США декларацію продали анонімному покупцеві за 4,42 мільйона доларів.