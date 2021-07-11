Жінка знайшла історичний документ під час прибирання на власному горищі. Декларація датується 1776 роком.
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За фантастичним збігом обставин, жінка є спеціалісткою з рідкісних книг, рукописів і карт аукціонного дому Lyon & Turnbull. Саме тому цінний документ не відправився на смітник, а був ретельно вивчений.
Що відомо про декларацію
Виявилося, що знайдений документ є одним з двох копій декларації, яку подарували у 1824 році багатому американцеві й першому сенатору США Чарльзу Керролу від штату Меріленд. Він подарував копії Джону Макт-Тавішу, який одружився з внучкою Керрола – Емілі Катон.
Після детальних досліджень ми підтвердили, що ця копія є однією з 201, випущених Вільямом Стоуном. Відомо, що з них залишилося тільки 48,
– розповіла Кеті Марсден.
Як саме декларація опинилася на горищі пані Кейт досі невідомо. Жінка навіть не здогадувалася, що звичайне прибирання може так змінити її життя.