05:48
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
  • суббота
    20°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Шотландский парламент не поддержал законопроект о Brexit

98 Читати новину українською
Шотландский парламент не поддержал законопроект о выходе Британии из ЕС
Шотландский парламент не поддержал законопроект о выходе Британии из ЕС / opendemocracy.net

Парламент Шотландии не поддержал основные положения британского законопроекта по выходу Великобритании из Евросоюза.

Об этом пишет BBC.

Читайте также: В разведке Великобритании озвучили страшный прогноз для Путина

Шотландские лейбористы, зеленые и либеральные демократы вместе с Шотландской национальной партией заявили, что Вестминстерский проект о Brexit ограничивает права национального парламента.

Консерваторы Шотландии были единственные, кто был за то, чтобы поддержать законопроект. Они обвинили коллег из других партий в несостоятельности найти общее решение.

Так, депутаты проголосовали 93 голосами против 30 за то, что парламент Шотландии "не предоставляет свое согласие на законопроект о выходе из ЕС".

Решение шотландского парламента не имеет особых последствий и является фактически символическим, поскольку у шотландского парламента нет права вето.

Впрочем, если премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй продолжит настаивать на необходимости принятия законопроекта, то это станет первым случаем в истории, когда британское правительство проводит свой законопроект вопреки воле Шотландии.

Теги: Новости политики Великобритания Brexit Евросоюз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук