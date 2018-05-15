Шотландский парламент не поддержал законопроект о Brexit

Парламент Шотландии не поддержал основные положения британского законопроекта по выходу Великобритании из Евросоюза.

Об этом пишет BBC.

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Шотландские лейбористы, зеленые и либеральные демократы вместе с Шотландской национальной партией заявили, что Вестминстерский проект о Brexit ограничивает права национального парламента.

Консерваторы Шотландии были единственные, кто был за то, чтобы поддержать законопроект. Они обвинили коллег из других партий в несостоятельности найти общее решение.

Так, депутаты проголосовали 93 голосами против 30 за то, что парламент Шотландии "не предоставляет свое согласие на законопроект о выходе из ЕС".

Решение шотландского парламента не имеет особых последствий и является фактически символическим, поскольку у шотландского парламента нет права вето.

Впрочем, если премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй продолжит настаивать на необходимости принятия законопроекта, то это станет первым случаем в истории, когда британское правительство проводит свой законопроект вопреки воле Шотландии.