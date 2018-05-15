Шотландский парламент не поддержал законопроект о Brexit
Парламент Шотландии не поддержал основные положения британского законопроекта по выходу Великобритании из Евросоюза.
Об этом пишет BBC.
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Шотландские лейбористы, зеленые и либеральные демократы вместе с Шотландской национальной партией заявили, что Вестминстерский проект о Brexit ограничивает права национального парламента.
Консерваторы Шотландии были единственные, кто был за то, чтобы поддержать законопроект. Они обвинили коллег из других партий в несостоятельности найти общее решение.
Так, депутаты проголосовали 93 голосами против 30 за то, что парламент Шотландии "не предоставляет свое согласие на законопроект о выходе из ЕС".
Решение шотландского парламента не имеет особых последствий и является фактически символическим, поскольку у шотландского парламента нет права вето.
Впрочем, если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжит настаивать на необходимости принятия законопроекта, то это станет первым случаем в истории, когда британское правительство проводит свой законопроект вопреки воле Шотландии.