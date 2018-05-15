Шотландський парламент не підтримав законопроект про Brexit

Парламент Шотландії не підтримав головні положення британського законопроекту щодо виходу Британії із Євросоюзу.

Про це пише BBC.

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Шотландські лейбористи, зелені і ліберальні демократи разом із Шотландською національною партією заявили, що вестмінстерський проект про Brexit обмежує права національного парламенту.

Консерватори Шотландії були єдині, хто був за те, щоб підтримати законопроект. Вони звинуватили колег з інших партій у неспроможності знайти спільне рішення.

Так, депутати проголосували 93 голосами проти 30 за те, що парламент Шотландії "не надає свою згоду на законопроект про вихід з ЄС".

Рішення шотландського парламенту не має особливих наслідків і є фактично символічним, оскільки у шотландського парламенту немає права вето.

Втім, якщо прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей продовжить наполягати на необхідності прийняття законопроекту, то це стане першим випадком в історії, коли британський уряд проводить свій законопроект всупереч волі Шотландії.