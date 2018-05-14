У розвідці Великобританії озвучили страхітливий прогноз для Путіна
Незабаром очільник британської спецслужби MI5 Ендрю Паркер попередить Росію про те, що вона ризикує стати ще більш ізольованим ізгоєм на світовій арені.
Про це мовиться у проекті промови Паркера частково опублікованій у Financial Times, повідомляє "Ехо Москви".
Паркер зі своєю промовою виступить перед колегами у Берліні. Мовиться, що більша частина виступу буде присвячена питанню Москви.
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Зокрема Паркер має намір обговорити отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. Також поговорять і про російську пропаганду та дезінформацію.
Джерело: 24 Канал
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