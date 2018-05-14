В разведке Великобритании озвучили страшный прогноз для Путина
Вскоре глава британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркер предупредит Россию о том, что она рискует стать еще более изолированным изгоем на мировой арене.
Об этом говорится в проекте речи Паркера частично опубликованной в Financial Times, сообщает "Эхо Москвы".
Паркер со своей речью выступит перед коллегами в Берлине. Говорится, что большая часть выступления будет посвящена вопросу Москвы.
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В частности Паркер намерен обсудить отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также поговорят и о пропаганде и дезинформации Кремля.
Источник: 24 Канал
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