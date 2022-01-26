Шпаргалка для переговоров советников "Норманди": никаких уступок российским оккупантам

Надеюсь, руководство Украины чувствует накануне переговоров советников "Норманди", что в обществе нет настроений идти на условия Путина под давлением шантажа и угроз.

Україна буде чинити спротив агресії. І нема жодних підстав йти на перемовини з ватажками "ЛДНР". Ось така позиція отримає найбільшу підтримку.

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Привиди "зради"

Але існує вірогідність, що залякування суспільства розгортанням російських військ робиться узгоджено, для того, щоб знову намагатися протягнути придністровський сценарій Дмитра Козака щодо фактичної здачі Донбасу та припинення спротиву.

Тому усі учасники перемовин мають розуміти, що народ України виступить проти будь-яких спроб Путіна залякати нас війною.

Україна, можливо, поступається в деяких озброєннях, але Україна переважає у мотивації битися за власну свободу.

Путін сам боїться

Якби Путін сам вірив у свою перемогу, вони б вже давно почали наступ. Але Путін і сам боїться війни та великих втрат, боїться, що з цієї війни Росія цілою не вийде. І це правда.

Тому ми не маємо залишати війну у спадок нашим дітям, ми зробимо все залежне від нас для перемоги.

Ніяких поступок російським окупантам.​

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