Задержание произошло еще в декабре 2022 года. Тогда сообщили, что сотрудник внешней разведки подозревается в сотрудничестве с Россией.

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Мужчину задержали. В его доме и офисе провели обыски.

Между тем, в феврале 2023 года стало известно, что он должен был передать ФСБ координаты HIMARS, которые поступили в Украину. Кроме того, окупантов интересовали координаты IRIS-T, которые передала Германия.

За свои услуги в совершении геноцида мужчина получил шестизначную сумму. Правоохранители обнаружили деньги при задержании шпиона.

По данным СМИ, задержанный, очевидно, не успел передать оккупантам никаких данных.

Заметьте! HIMARS, эффективно используемые украинскими защитниками, не дают покоя стране-террористке. Российский генштаб регулярно лжет об "уничтожении" комплексов. В Белом доме уже опровергали российские фейки.

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