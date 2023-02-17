Затримання відбулося ще у грудні 2022 року. Тоді повідомили, що співробітника зовнішньої розвідки підозрюють у співпраці з Росією.

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Чоловіка затримали. У його домі та офісі провели обшуки.

Тим часом у лютому 2023 року стало відомо, що він мав передати ФСБ координати HIMARS, які надійшли в Україну. Окрім того, окупантів цікавили координати IRIS-T, які передала Німеччина.

За свої послуги у скоєнні геноциду чоловік отримав шестизначну суму. Правоохоронці виявили гроші під час затримання шпигуна.

За даними ЗМІ, затриманий, вочевидь не встиг передати окупантам жодних даних.

Зауважте! HIMARS, які ефективно використовують українські захисники, не дають спокою країні-терористці. Російський генштаб регулярно бреше про "знищення" комплексів. У Білому домі вже спростовували російські фейки.

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