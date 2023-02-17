Про це заявили у матеріалі The Washington Post. Як партнери борються з російськими агентами – розповідаємо далі.

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Союзники України "полюють" на агентуру Кремля у своїх державах

Минулого місяця на рейсі з Маямі до Мюнхена заарештували пасажира, що виявився шпигуном. Чоловік був громадянином Німеччини.

Його затримали та звинуватили у держзраді. Артур Еллер допомагав країні-агресорці у вербуванні вищого рівня німецької розвідки.

Поруч з затриманим сидів агент ФБР, що таємно стежив за підозрюваним. Його головним завданням було переконатися, що зрадника затримали.

За минулий рік Захід доклав значних зусиль, аби зруйнувати російські шпигунські мережі.

У Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі, Словенії та інших демократичних країнах викрили кремлівських шпигунів. Щобільше, масовані удари по російській агентурі продовжуються.

Не зважаючи на те, що понад 400 підозрюваних офіцерів російської розвідки з посольств Росії вигнали з різних країн континенту, Росія має ще чимало агентів. Проте варто зауважити, що такої шкоди, як за останній рік, російські спецслужби не зазнавали від закінчення холодної війни.

Росія не очікувала такого "удару під дих"

Журналісти The Washington Post зазначають, що Росію масові арешти шпигунів, схоже, застали зненацька. Директор Служби зовнішньої розвідки Фінляндії Антті Пелтарі пояснив, що через вигнання, арешти та більш вороже середовище в Європі, можливості шпигунів "значно погіршилися".

Світ зараз зовсім інший для російських служб,

– зауважив Антті Пелтар.

Головною ознакою російського "відчаю" є намагання Москви відправити вигнаних з одної країни шпигунів у іншу. Російські спецслужби сподівалися, що завдяки прогалинам у координації між різними службами безпеки на континенті, їм вдасться провернути таку авантюру з "ротацією" шпигунів.

Однак, за словами джерел видання серед високопоставлених чиновників служб безпек, жодна з цих російських спроб повернути шпигунів не була успішною. Щобільше, партнери діляться між собою інформацією про тих, кого вони видкрили.

Ми не маємо ілюзій щодо того, що росіяни й надалі намагатимуться відновити мережі в Європі,

— західний чиновник, що говорив на умовах анонімності.

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Не зважаючи на суттєве послаблення, російські служби продовжують втручатися в справи Європи

Нещодавно були виявлені ознаки того, що російські розвідувальні служби й далі втручаються у внутрішні справи країн Європи. До прикладу, за останній місяць Литва пережила хвилю онлайн-операцій.

Усі вони були спрямовані на отримання даних про біженців з України. Кібератаки можуть бути використані, аби надалі переслідувати українців чи шантажувати тих, чиї родичі перебувають на окупованих територіях України, зазначають у матеріалі.

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