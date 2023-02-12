Путін хоче завадити передачі майбутньої військової допомоги Україні та посіяти хаос у Британії. The Sun, посилаючись на джерела в російській розвідці, інформує, що Росія намагатиметься переманити на свою сторону британських чиновників та колишніх розвідників.

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Росія хоче зірвати поставки зброї Україні

Джерело видання у російській розвідці припускає, що Москва "посилить таємну роботу з таємними інформаторами" по всій Британії.

Колишні співробітники британської розвідки вважають, що Британія – це "головна" мішень для Кремля, і Росія робитиме все можливе, щоб "отримати доступ до людей і повернути агентів у корисні місця".

Інший напрямок – посилити таємну роботу з таємними інформаторами в усіх сферах суспільства Британії, головним чином серед державних службовців і політиків усіх рангів – включаючи тих, хто засідає в парламенті та членів лордів,

– розповіло джерело видання в електронному листі.

The Sun підкреслює, що Росія шукатиме британських чиновників, які готові піти на самопожертву та брати участь у російських диверсіях. Також росіяни приділять особливу увагу активістам міжнародних студентських молодіжних рухів, профспілок, лідерам різних релігійних громад.

Росія може шантажувати "скомпрометованих" осіб

Джерело журналістів у російських спецслужбах заявило, що потенційних агентів можна виявити, "посиливши стеження за дипломатичним персоналом російського посольства та консульств".

Колишня офіцерка розвідки MI5 Енні Машон не сумнівається у намаганні росіян проникнути до Британії. За її словами, Кремль шукатиме людей, які симпатизують російській справі та пропонуватиме величезні суми грошей..

Також Машон попередила, що російські спецслужби можуть шантажувати "скомпрометованих" осіб.