Об этом заявили в материале The Washington Post. Как партнеры борются с российскими агентами – рассказываем дальше.

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Союзники Украины "охотятся" на агентуру Кремля в своих государствах

В прошлом месяце на рейсе из Майами в Мюнхен арестовали пассажира, оказавшегося шпионом. Человек был гражданином Германии.

Его задержали и обвинили в госизмене. Артур Эллер помогал стране-агрессорке в вербовке высшего уровня германской разведки.

Рядом с задержанным сидел тайно следивший за подозреваемым агент ФБР. Его главной задачей было убедиться, что изменник был задержан.

За прошлый год Запад приложил значительные усилия, чтобы разрушить российские шпионские сети.

В Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше, Словении и других демократических странах разоблачили кремлевских шпионов. Что важно, массированные удары по российской агентуре продолжаются.

Несмотря на то, что более 400 подозреваемых офицеров российской разведки из посольств России выгнали из разных стран континента, у России есть еще немало агентов. Однако стоит заметить, что такой ущерб, как за последний год, российские спецслужбы не испытывали от окончания холодной войны.

Россия не ожидала такого "удара под дыхание"

Журналисты The Washington Post отмечают, что Россию массовые аресты шпионов, похоже, застали врасплох. Директор Службы внешней разведки Финляндии Антти Пелтари пояснил, что из-за изгнания, арестов и более враждебной среды в Европе, возможности шпионов "значительно ухудшились".

Мир сейчас совсем другой для российских служб,

– заметил Антти Пелтар.

Главным признаком российского "отчаяния" является попытка Москвы отправлять изгнанных из одной страны шпионов в другую. Российские спецслужбы надеялись, что благодаря пробелам в координации между разными службами безопасности на континенте им удастся провернуть такую авантюру с "ротацией" шпионов.

Однако, по словам источников издания среди высокопоставленных чиновников служб безопасности, ни одна из этих российских попыток вернуть шпионов не была успешной. Более того, партнеры делятся между собой информацией о тех, кого они открыли.

У нас нет иллюзий относительно того, что россияне и дальше будут пытаться восстановить сети в Европе,

— западный чиновник, говоривший на условиях анонимности.

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Несмотря на существенное послабление, российские службы продолжают вмешиваться в дела Европы

Недавно были обнаружены признаки того, что российские разведывательные службы продолжают вмешиваться во внутренние дела стран Европы. К примеру, за последний месяц Литва пережила волну онлайн-операций.

Все они были направлены на получение данных о беженцах из Украины. Кибератаки могут быть использованы, чтобы дальше преследовать украинцев или шантажировать тех, чьи родственники находятся на оккупированных территориях Украины, отмечают в материале.

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