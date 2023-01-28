Про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер. Найближчим часом він має обговорити це питання з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

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Концерн може забезпечити потреби союзників у снарядах

Під час зустрічі з міністром оборони, керівництво концерну Rheinmetall планує якраз-таки обговорити пришвидшення закупівлі зброї та збільшення обсягів боєприпасів для довгострокової підтримки України, адже зараз запаси Німеччини виснажені.

Армін Паппергер заявив, що концерн може забезпечити потребу всіх союзників у снарядах менш ніж за рік.

Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (калібру 120 міліметрів) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу,

– заявив Паппергер.

Крім того, Rheinmetall може збільшити обсяги виробництва снарядів калібру 155 міліметрів до 450 до 500 тисяч на рік, що зробить концерн найбільшим виробником обох типів снарядів у світі.

Паппергер також заявив, що нова виробнича лінія для боєприпасів середнього калібру, які використовуються, наприклад, для німецьких зенітних танків Gepard в Україні, буде запущена до середини року.

Перспективи виробництва HIMARS у Німеччині

Крім виробництва снарядів, концерн готовий взятися за виробництво систем HIMARS, які зараз активно використовує Україна. Rheinmetall веде переговори з Lockheed Martin – компанією-виробником американських РСЗВ. Під час Мюнхенської конференції у лютому концерн планує підписати відповідну угоду про виготовлення систем у Німеччині.

У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також для ракетних двигунів, і у нас є вантажівки для встановлення пускових установок,

– заявив Паппергер.

Також концерн готовий відкрити завод з виготовлення пороху, однак для нього потрібні державні інвестиції. Водночас більшість потреб в інвестиціях для виготовлення HIMARS Rheinmetall готовий покрити самостійно.

Під час зустрічі з Пісторіусом керівництво планує обговорити суттєве збільшення фінансування оборонної сфери до 3 – 4 мільярдів євро на рік.