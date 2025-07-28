Шпионил за укреплениями Вооруженных сил: в Украине задержали агента белорусского КГБ

Служба безопасности Украины задержала агента белорусского КГБ. Он собирал разведданные об оборонительных объектах ВСУ на северном пограничье.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Агент работал на вражеские службы: что известно?

Контрразведка СБУ предотвратила утечку секретной информации об обороне северной границы Украины. Во время спецоперации на Волыни задержали агента КГБ Беларуси, который шпионил за украинскими военными объектами.

Предателем оказался 24-летний безработный местный житель. Через Телеграмм-каналы он вышел на белорусских кураторов и согласился передавать им данные за деньги.

Агент обходил приграничную местность, собирал информацию и обозначал расположение объектов на картах. Далее передавал координаты спецслужбам Беларуси.

Также по заказу КГБ фигурант пытался выявить военные эшелоны, которые движутся местными путями или находятся на транзитных станциях Укрзализныци,

– добавляют в Службе безопасности.

Контрразведка вовремя разоблачила злоумышленника. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.