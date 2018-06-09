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Шпиона оккупантов поймали на Донбассе

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Шпиона оккупантов поймали на Донбассе
Шпиона оккупантов поймали на Донбассе / Getty images

Военные контрразведки Объединенных сил сообщили о задержании очередного шпиона пророссийских оккупантов так называемой "ДНР".

Задержанный был жителем Мариуполя и еще в 2014-м году присоединился к боевикам так называемой "ДНР".

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Мужчина рассказывает, как рыл с террористами окопы, выполнял указания главарей оккупантов. Говорит, что неоднократно видел на неподконтрольной территории российскую военную технику, которая даже визуально отличалась от той, что есть на вооружении у представителей оккупационных администраций в Донецке.

Шпион рассказывает, что боевик с позывным "Итальянец" отправил его на территорию подконтрольную Украине, чтобы собирать разведывательную информацию. Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона "на крючке", тем самым не позволив ему собирать и передавать информацию своим кураторам.

Учитывая то, что шпион не успел нанести ущерб интересам Украины, якобы раскаялся в своих противоправных действиях и сотрудничает со следствием, он может принять участие в специальной программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома",
– отчитываются в пресс-центре штаба ООС.

8 июня следователи СБУ открыли против него уголовное производство по статье о "Создание террористической группы или террористической организации". Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе СБУ Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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