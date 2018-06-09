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Шпигуна окупантів впіймали на Донбасі

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Шпигуна окупантів впіймали на Донбасі
Шпигуна окупантів впіймали на Донбасі / Getty images

Військові контррозвідка Об'єднаних сил повідомила про затримання чергового шпигуна проросійських окупантів так званої "ДНР".

Затриманий був мешканцем Маріуполя і ще у 2014-му році приєднався до бойовиків так званої "ДНР".

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Чоловік розповідає, як рив терористами окопи, виконував вказівки ватажків окупантів. Каже, що неодноразово бачив на непідконтрольній території російську військову техніку, яка навіть візуально відрізнялась від тієї, що є на озброєнні в представників окупаційних адміністрацій у Донецьку.

Шпигун розказ, що бойовик з позивним "Італієць" відправив його на територію підконтрольну Україні, щоб збирати розвідувальну інформацію. Оперативники військової контррозвідки певний час тримали шпигуна «на гачку», тим самим не дозволивши йому збирати та передавати інформацію своїм кураторам.

Враховуючи те, що шпигун не встиг нанести шкоду інтересам України, нібито розкаявся у своїх протиправних діях та співпрацює з слідством, він може прийняти участь у спеціальній програмі Служби безпеки України "На тебе чекають вдома",
– звітують у прес-центрі штабу ООС.

8 червня слідчі СБУ відкрила проти нього кримінальне провадження за статтею про "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил СБУ
Джерело: 24 Канал
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