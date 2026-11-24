59-летнего жителя Запорожья приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу данных врагу. В частности, он передавал информацию о кораблях Сил обороны Украины в Одесской области.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, 59-летнего мужчину завербовали российские спецслужбы еще в марте 2023 года. С ним установили контакт через знакомого, который остался на временно оккупированной территории Запорожской области.

Задержали с поличным

Мужчина работал дальнобойщиком и использовал рабочие рейсы, чтобы скрытно собирать данные о расположении воинских подразделений и боевой техники.

В частности, в конце февраля он получил задание установить, где расположены бронированные артиллерийские катера ВМС Украины в Одесской области. В Запорожье он систематически передавал данные о дислокации и перемещении украинских военных. Также осужденный собирал информацию о последствиях поражения после ракетных атак.

Правоохранители задержали мужчину в марте 2024 года во время подготовки к выполнению очередного задания врага и изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества. В суде мужчина вины не признал и не раскаялся,

– говорится в сообщении.

По материалам СБУ, мужчину признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, что недавно в Хмельницкой области приговорили к 15 годам заключения диверсантов ФСБ, которые взорвали взрывчатку перед локомотивом.