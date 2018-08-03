Шпионку спецслужб России разоблачили в посольстве США в Москве, – The Guardian
Разведывательные службы США обнаружили шпионку среди сотрудников посольства США в Москве. Россиянка более 10 лет сотрудничала с российскими спецслужбами.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание The Guardian.
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Как утверждает издание, россиянку наняла на работу Секретная служба США.
"Насколько известно, она имела доступ к внутренней сети посольства и электронной почтовой системе, что потенциально давало ей доступ к конфиденциальным материалам, в том числе расписанию президента и вице-президента", – говорится в материале.
Однако издание не уточняет, что известно о передаче россиянкой секретных данных российским спецслужбам.
Под подозрение россиянка попала в 2016 году во время регулярной проверки. Тогда и было установлено, что она проводила регулярные и несанкционированные встречи с сотрудниками ФСБ.
Также отмечается, что в Секретной службе США понимают уязвимость иностранных сотрудников для зарубежных спецслужб, поэтому не назначают их на должности с доступом к важной для национальной безопасности информации – их обязанности ограничиваются помощью в административных и культурных вопросах, переводе и связях с местными ведомствами.
В ведомстве заявили, что в обязанности экс-сотрудницы, которую подозревают в шпионаже, входило сотрудничество в интересах Секретной службы, в том числе с ФСБ, МВД и ФСО.
По словам источников The Guardian, россиянка была уволена летом 2017 года, якобы из-за масштабного сокращения штата американских представительств в РФ по требованию российских властей.
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