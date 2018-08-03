Шпигунку спецслужб Росії викрили у посольстві США в Москві, – The Guardian

Розвідувальні служби США виявили шпигунку серед співробітників посольства США в Москві. Росіянка понад 10 років співпрацювала з російськими спецслужбами.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє видання The Guardian.

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Як стверджує видання, росіянку найняла на роботу Секретна служба США.

"Наскільки відомо, вона мала доступ до до внутрішньої мережі посольства та електронної поштової системи, що потенційно давало їй доступ до конфіденційних матеріалів, у тому числі розкладу президента та віце-президента", – йдеться у матеріалі.

Проте видання не уточнює, що відомо про передачу росіянкою секретних даних російським спецслужбам.

Під підозру росіянка потрапила у 2016 році під час регулярної безпекової перевірки. Тоді й було встановлено, що вона проводила регулярні й неавторизовані зустрічі із співробітниками ФСБ.

Також зазначається, що у Секретній службі США розуміють вразливість іноземних співробітників для зарубіжних спецслужб, тому не призначають їх на посади з доступом до важливої для національної безпеки інформації - їх обов'язки обмежуються допомогою в адміністративних і культурних питаннях, перекладі і зв'язках з місцевими відомствами.

У відомстві заявили, що до обов'язків екс-співробітниці, яку підозрюють у шпигунстві, входила співпраця у інтересах Секретної служби, у тому числі ФСБ, МВС і ФСО.

За словами джерел The Guardian, росіянка була звільнена влітку 2017 року, буцімто через масштабне скорочення штату американських представництв у РФ на вимогу російської влади.