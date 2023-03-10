58-летний капитан фрегата Вальтер Биот, отец четырех детей из Помеции под Римом, признан виновным в продаже секретных документов сотруднику российского посольства в Риме.
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Итальянский офицер шпионил на Россию
Военная прокуратура в Риме попросила приговорить Биота, обвиненного в продаже секретных документов сотруднику российского посольства в марте 2021 года, к пожизненному заключению.
Прокуроры представили изображения, на которых было видно, как обвиняемый использует свой мобильный телефон, чтобы сфотографировать ряд документов и экран компьютера.
Некоторые из 19 документов, сфотографированных Био, были строго засекреченными секретными документами НАТО, а один был совершенно секретным. Биот торговал секретными документами и продемонстрировал высокую степень неверности и способности к преступлению.
– отметил прокурор.
Прокурор утверждает, что Биот мог продавать секретные документы и в других случаях. Следует отметить, что в 2021 году Италия выслала двух сотрудников посольства России в связи с этим делом.
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