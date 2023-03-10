58-річного капітана фрегата Вальтера Біота, батька чотирьох дітей з Помеції під Римом, визнали винним у продажі секретних документів співробітнику російського посольства в Римі.
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Італійський офіцер шпигував на Росію
Військова прокуратура в Римі попросила засудити Біота, звинуваченого в продажі секретних документів співробітнику російського посольства в березні 2021 року, до довічного ув'язнення.
Прокурори представили зображення, на яких було видно, як обвинувачений використовує свій мобільний телефон, щоб сфотографувати низку документів і екран комп'ютера.
Деякі з 19 документів, сфотографованих Біо, були суворо засекреченими секретними документами НАТО, а один був цілком таємним. Біот торгував секретними документами та продемонстрував високий ступінь невірності й здатності до злочину,
– зазначив прокурор.
Прокурор стверджує, що Біот міг продавати секретні документи й в інших випадках. Варто зауважити, що у 2021 році Італія вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з цією справою.
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Шпигуни Росії: останні новини
- У СБУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні викрили сотні шпигунів та російських агентів в різних куточках держави. Станом на початок 2023 року Служба Безпеки розслідувала понад 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства.
- Наприкінці 2022 року в Україні вдалося ліквідувати начальника російських шпигунів, керівника розвідки Євгена Швалєва. Його загибель підтвердили й в Росії.
- Активізувалися шпигуни країни-агресорки також у Німеччині. Про це повідомив глава Управління з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванг.