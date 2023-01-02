Про це в інтерв'ю DPA повідомив глава Управління з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванг. Детальніше інформує 24 канал.

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Спецслужби окупантів активізувалися в Німеччині

Інтерес російської розвідки тут, у Німеччині, не тільки не припиняється, але й зростає, оскільки наслідки війни (Росії проти України – 24 канал) тривають,

— зазначив Томас Гальденванг.

До речі, напередодні Різдва в Німеччині Федеральна розвідувальна служба затримала подвійного агента, якого підозрюють у передачі секретної інформації російській спецслужбі. Гальденванг наголосив, що поточна справа показує, наскільки є реальною небезпека російського шпигунства.

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Москва, ймовірно, спробує компенсувати розвідувальні можливості в Німеччині

В інтерв'ю DPA Гальденванг зазначив, що очікує, що Москва спробує компенсувати розвідувальні можливості, втрачені через висилку 40 агентів. Зокрема, окупанти намагатимуться зробити це або за допомогою більшої кількості так званих "роз'їзних агентів", або ж іншими прикриттями.

За даними влади, своєрідний "камуфляж" використовував, наприклад, підозрюваний російський шпигун, який з жовтня перебуває під вартою в Норвегії. Він видавав себе за бразильського дослідника.

До речі, на початку квітня 2022-го федеральний уряд Німеччини визнав небажаними особами 40 співробітників російського посольства в Берліні. Також у державі посилили візові правила.

Ми докладаємо великих зусиль, щоб запобігти приїзду до Німеччини інших людей, які можуть бути призначені російським службам,

– сказав Гальденванг.

Також він запевнив, що у Німеччині готові до посилення шпигунської активності російських та інших спецслужб.