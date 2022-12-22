Відповідний ордер на арешт видали 21 грудня. Федеральна прокуратура затримала громадянина Німеччини Карстена Л. Його заарештували у Берліні. У квартирі та на роботі підозрюваного провели обшуки.

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Підозрюють у державній зраді

Як зазначають у відомстві, обвинуваченого серйозно підозрюють у державній зраді. Зокрема йому інкримінують роботу на фсб Росії. За наявними даними, він у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману на роботі.

Відомо, що 22 грудня обвинуваченого доставили до слідчого судді Федерального суду. Він і відкрив ордер на арешт, а також ухвалив рішення про взяття під варту підозрюваного.

Справа про шпигунство з претензією

Як зазначають журналісти Die Spiegel, "це може бути одна з найбільших справ про шпигунство в історії Федеральної розвідувальної служби".

Керівник Федеральної розвідки Бруно Каль зазначив, що у його відомстві дізналися про "можливий випадок державної зради у власних лавах". Це стало відомо під час проведення розвідувальної роботи. Невдовзі підозру таки підтвердили.

У випадку з Росією ми маємо справу з актором на іншій стороні, з безпринципністю та готовністю до насилля якого ми повинні рахуватися,

– наголосив Каль.

Тому він зазначив, що додаткових подробиць відповідної справи називати наразі не може. За його словами, будь-яка деталь може бути використана Росією "у намірах завдати шкоди Німеччині".

Шпигунів у Німеччині вже виявляли, але

Зауважимо, що за останні роки у Німеччині неоднократно виявляли російських шпигунів. Але у цьому випадку є одне суттєве "але". Це сталося під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І це суттєво посилює серйозність ситуації.

Адже є ймовірність, що правоохоронці підтвердять, що у Федеральній розвідці був подвійний агент. Востаннє шпигуна у відомстві виявляли у липні 2014 року. Тоді заарештували співробітника, котрий відповідав за пошту та реєстрацію секретної інформації у відділі "Напрямок діяльності / Зовнішні зв'язки".

Тим часом в Україні продовжують виявляти зрадників